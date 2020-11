Erschossener Täter hatte keinen Sprengstoffgürtel

Am Abend hatte es immer wieder Spekulationen über weitere Vorfälle gegeben, bestätigt wurden sechs Tatorte. "Wir waren laufend damit konfrontiert, Sachverhalte am Notruf zu überprüfen", sagte Harald Sörös, Sprecher des Innenministeriums. Gemieden werden soll die Innenstadt. Dabei handle es sich um eine "rote Zone", diese sei nach internationalen Erfahrungen am anfälligsten für weitere Taten, erläuterte der Sprecher.

Der Großeinsatz der Exekutive lief auch in den Nachtstunden weiter. So waren 150 Cobra- sowie 100 Wega-Beamte im Einsatz, dazu kamen mehrere 100 Streifenpolizisten sowie Kräfte in zivil. Die Gefahrenabwehr werde mit aller Kraft sichergestellt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Auch werden in Absprache mit den Partnerländern verstärkt Kontrollen an den österreichischen Grenzen vorgenommen.