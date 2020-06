Erpressungskrimi um Bacardi-Erbin

Die Kurzversion: Abarth, so erzählt er es, hätte dafür gesorgt, dass sie gesellschaftlich aufsteige und forderte eine angeblich paktierte "Verkuppelungsgebühr" von 300.000 Euro ein. Die beiden hatten einander gekannt, und Abarths Mutter ihr den Job als Schreibkraft des Industriellen verschafft.

Zwischen der Hochzeit im Hause Bacardi im Jahr 2000, dem Tod des Luis Bacardi fünf Jahre später und der Forderung Abarths vergingen demnach Jahre. Schlagend wurde sie, als sich der nun Verdächtige und Bacardi vor fünf Jahren am Jägerball in Kitzbühel über den Weg liefen. Von da an floss Geld von Monika Bacardi an Raphael. Rund 100.000 Euro in mehreren Tranchen.

Die Monegassin erzählt davon, wie wenn es sie über eines ihrer Hilfsprojekte erzählen würde: Sie habe einem alten Bekannten in einer finanziellen Notlage geholfen. "Ich half ihm, weil ich ihn von früher her kannte." Er sei stets ein "netter, junger Mann" gewesen. So habe er Geld gebraucht, um sich "seine Zähne reparieren" zu lassen, wollte ihr für Geld einen "Wunderheiler" vermitteln, was sie abgelehnt habe. Abarth schien fest überzeugt von seinem Anspruch zu sein. Anfangs forderte er per Anwaltsschreiben 110.000 Euro ein.