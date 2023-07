Erneut Stromausfall in zwei Wiener Bezirken

Laut Informationen der Wiener Netze ist in Teilen von Wien-Leopoldstadt in den Morgenstunden der Strom ausgefallen. "Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen. Wir informieren Sie, sobald die Unterbrechung der Stromversorgung weitgehend behoben ist", heißt es auf der Homepage der Wiener Netze.

Die Störung in Wien-Landstraße konnte um kurz vor 7 Uhr bereits behoben werden. Bereits am gestrigen Montag musste man in mehreren Wiener Bezirken mit Ausfällen rechnen. Mehr Informationen findet man hier.