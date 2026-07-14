Tote Antilope im Tiergarten Schönbrunn: Ermittlungen abgebrochen

Die Ermittlungen zum Tod einer jungen Antilope im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind ergebnislos abgebrochen worden. Das berichtet Mein Bezirk unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Wien. Das tote Jungtier war Ende März von einer Tierpflegerin im Gehege gefunden worden. Ermittler und ein Tiergarten-Tierarzt gingen zunächst von einem Schuss als Todesursache aus.