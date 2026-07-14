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Tote Antilope im Tiergarten Schönbrunn: Ermittlungen abgebrochen
Zunächst wurde ein Schuss als Todesursache angenommen. Gutachten konnten diesen Verdacht nicht erhärten.
Die Ermittlungen zum Tod einer jungen Antilope im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind ergebnislos abgebrochen worden. Das berichtet Mein Bezirk unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Wien. Das tote Jungtier war Ende März von einer Tierpflegerin im Gehege gefunden worden. Ermittler und ein Tiergarten-Tierarzt gingen zunächst von einem Schuss als Todesursache aus.
Verfahren abgebrochen
Der Abschlussbericht der Polizei mit einem Gutachten der Wiener Veterinärmedizinischen Universität konnte diese Todesursache bei der Hirschziegenantilope nicht erhärten. Das Ermittlungsverfahren wurde damit abgebrochen, wie die Staatsanwaltschaft Mein Bezirk und dem ORF Wien am Dienstag bestätigte.
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