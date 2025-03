Ermittlungen in Sachen AUA-Hagelflug dauern an

Die Staatsanwaltschaft (StA) Korneuburg prüft in diesem Zusammenhang den Vorwurf der fahrlässigen Gemeingefährdung. Ein Ende des Ermittlungsverfahrens sei "nicht absehbar". Die Erhebungen seien "sehr umfangreich", sagte Behördensprecherin Gudrun Bischof am Montag auf APA-Anfrage.

Geprüft wird vor allem, ob die AUA es unterlassen hatte, den Piloten Schulungen zur Funktionsweise des Wetterradars zukommen zu lassen. Der Verdacht fußt auf Informationen, die ein Sachverständiger von einem Piloten erhalten haben soll. Die AUA weist die Vorwürfe zurück. Die Fluglinie betont, es würden deutlich mehr Trainings als gesetzlich vorgeschrieben durchgeführt. In der Ausbildung und Schulung der Pilotinnen und Piloten gebe es keine Lücken.

Maschine war am Rückflug aus Mallorca in Turbulenzen geraten

Ein Airbus A320 der AUA war am 9. Juni 2024 auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Wien in eine Gewitterzelle und damit in heftige Turbulenzen geraten. Zunächst wurde der Notruf "Mayday" abgesetzt. Die Maschine landete dennoch sicher am Flughafen Wien-Schwechat, es wurden keine Passagiere verletzt. Die Maschine wies allerdings Beschädigungen auf.