Erfolgreiche Dienstprüfungen: 106 neue Polizisten ab Mai in Wien im Einsatz

106 Aspiranten haben die Dienstprüfung in der Marokkanerkaserne erfolgreich absolviert und unterstützen die Wiener Polizei somit ab 1. Mai 2021. Während der Grundausbildung konnten die Jungpolizisten in der Praxisphase bereits erste Erfahrungen für den Außendienst sammeln. Sie werden nun in der zweiten Praxisphase in unterschiedlichen Wiener Bezirken im Streifendienst im Einsatz sein.