Endlich! Die Schnellbahn S45 fährt zum Schulstart wieder

Menschen, die das Zubringerservice der S45 zwischen Hütteldorf und Handelskai schätzen, dürfen sich morgen freuen: Auf der Strecke der Wiener Vorortelinie wurden die Bauarbeiten, die über die Sommermonate stattgefunden haben, abgeschlossen.

Und was ist alles neu auf der historischen Strecke? In der traditionsgemäß euphorischen Aussendung der ÖBB heißt es: "In den vergangenen zwei Monaten wurden unter anderem zwischen Wien Gersthof und Wien Oberdöbling Gleise erneuert und das Schotterbett gereinigt. Außerdem wurde die Entwässerung im Bereich des Türkenschanztunnels erneuert und der Korrosionsschutz an einer Brücke saniert."

Fahrplanabweichungen bis Ende September

Ab Montag fährt die S45 zwischen 4.30 und 22.25 Uhr wieder regulär - und vor allem durchgehend. An den Wochenenden ist auch die Nacht-S-Bahn wieder von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag unterwegs.