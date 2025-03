Emissionsarme Anlieferung in Wien: Schon 41 Firmen machen mit

250.000 Euro haben sie die beiden neuen E-Klein-Lkws gekostet, rechnet die stadtbekannte Bäckerin Doris Felber dem KURIER vor. Außerdem „ein bisserl“ Überzeugungskraft. Weil: „Unsere Fahrer waren am Anfang eher skeptisch.“ Die Wiener Nahversorgerin hat sich aber dessen ungeachtet am Pilotprojekt „Zero Emission Transport“ aktiv beteiligt.

Gestartet wurde diese auf vorerst drei Jahre ausgelegte Initiative im Frühjahr 2024, von der Wirtschaftskammer Wien in enger Kooperation mit der Stadt. Der Präsident der Kammer, Walter Ruck, spricht explizit von einem „Feldversuch“, bei dem von der Fachhochschule des BFI Wien begleitend erhoben wird, wie viel CO 2 beteiligte Firmen einsparen können, wo sie aber auch auf Hindernisse beim Ausliefern stoßen.