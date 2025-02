Neues Klimagesetz für Wien: Ein "Meilenstein" und Kritik am Bund

Es sei „ein Meilenstein in Richtung Klimamusterstadt gelungen“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag im Wiener Rathaus. Präsentiert wurde das Wiener Klimagesetz, das noch im Frühjahr dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt wird – und noch vor den vorgezogenen Wienwahlen in Kraft treten soll.

Damit nimmt die Landeshauptstadt österreichweit die Vorreiterrolle ein, kein anderes Bundesland hat bisher ein eigenes Klimagesetz.