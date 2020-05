Elfjähriger stürzt aus Fenster

Die Polizei vermutet einen Unfall, das Kind wurde schwerst verletzt.

In dem Haus in der Quellenstraße 93 haben die meisten Bewohner nichts von dem Unglück mitbekommen, das sich hier in der Nacht zum Freitag abgespielt hatte. Ein elfjähriges Kind war aus dem Fenster seines Zimmers rund 14 Meter in die Tiefe gestürzt – und ringt seither im Wiener Donauspital mit dem Tod.