Elfjährige Nichte in Bettlade versteckt: Prozess um Polizeieinsatz

Ein Polizeieinsatz rund um die Suche einer Elfjährigen ist am Mittwoch in einem Prozess am Wiener Straflandesgericht Thema gewesen. Ein 30-Jähriger musste sich u. a. wegen Kindesentziehung verantworten, weil er seine Nichte vor den Beamten in einer Bettlade versteckt hatte. Die Verhandlung fand vor Geschworenen statt, da der Beschuldigte wegen eines Hakenkreuz-Tattoos auch wegen Wiederbetätigung angeklagt war.

Das Kind, das in einer betreuten Wohngemeinschaft lebt, war immer wieder mal abgängig. So auch Anfang Jänner, was eine riesige Suchaktion auslöste. Teilweise wurde mit dem Foto der Elfjährigen auch mittels Flyer und in den Medien gesucht. Das Kind stand am Abend des 19. Jänner plötzlich vor der Wohnungstür des Onkels in Döbling und bat ihn, reinkommen zu dürfen. "Sie hat gesagt, dass sie in der Schule misshandelt wird und dass die im Heim nichts dagegen machen", so der Beschuldigte.