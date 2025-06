Mafia-Prozess wegen Entführung und Erpressung: „Opfer schweigen aus Angst“

Pistolen mit Schalldämpfern, Handsägen, Kabelbinder und eine mit Nylon präparierte, eigens angemietete Wohnung im ersten Bezirk. Jene Mitglieder des montenegrinischen Kavac-Clans, die im März 2020 zwei Kroaten nach Wien lockten, sie malträtierten und Geld für deren Freilassung forderten, agierten auf den ersten Blick hochprofessionell.

Auf den zweiten – und nach stundenlanger Folter – stellte sich allerdings heraus, dass die Opfer nicht wie vermutet Millionäre waren. Nur 10.000 Euro sollen die Mafiosi letztlich erbeutet haben. „Die Aktion hat mehr gekostet, als sie einbrachte“, hielt ein Ermittler des Bundeskriminalamts am Dienstag am Wiener Landesgericht fest. Dort nämlich mussten sich ein Montenegriner und ein Serbe, die dem Clan zugerechnet werden, wegen ihrer Rolle in der erpresserischen Entführung verantworten.