Kein neuer Emil unterwegs: Fake-News um Elch in Wien

Die Emil-Begeisterung war im Sommer bekanntermaßen groß: Wo immer der junge Elchbulle auftauchte - es traten Zeugen auf den Plan, die seine Wanderung durch Nieder- und Oberösterreich fotografisch dokumentierten. Nun ist Emil längst gut behalten im Böhmerwald und hinterließ seinen Fans immerhin die Gewissheit, dass "Elch Emil" zum "Wort des Jahres" 2025 gekürt wurde. Und dann das: Am Donnerstag tauchte plötzlich eine Nachricht auf, wonach erneut ein Elchbulle in Österreich unterwegs sei - und diesmal in Wien, konkret in der Donaustadt.

Allerdings hielt die Recherche dem Ganzen nicht statt, denn: Das Mail, vermeintlich vom Wildtierservice Wien versendet, ist eine Fälschung. "Falschmeldung" Das Wildtierservice des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien stellte sogar via Presseuassedung Donnerstagvormittag klar: "Die aktuell kursierende E-Mail über eine angebliche Elchsichtung in der Donaustadt stammt nicht vom Wildtierservice Wien. Es handelt sich um eine Falschmeldung."