Der Elch-Hype geht weiter: Nach Emil kommt Lukáš

Rund vier Wochen lang erfreute Emil seine Fans in Österreich, seit Montag ist der Elch - nach Betäubung und Transport per Kfz - im Böhmerwald an der Grenze zu Tschechien unterwegs.

Weiteres Jungtier auf Wanderschaft

Nun bekommt er möglicherweise einen Nachfolger im medialen Hype: Es gibt Berichte, wonach sich ein weiteres Jungtier in Tschechien auf Wanderschaft begeben habe. Und schon wird spekuliert, ob dieser Elch ebenfalls über Grenze nach Österreich traben könnte oder vielleicht auf Emil treffen könnte.