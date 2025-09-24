Auf Elchentzug

Und, trauern Sie auch schon Emil, dem Elch, nach? In der dem Tier gewidmeten Facebook-Gruppe macht sich jedenfalls Wehmut breit, es erscheinen Würdigungen. „Wir sind dankbar, dass du uns gezeigt hast, wie vielfältig und lebendig unsere Natur ist, und dass du für ein kleines Stück gemeinsame Geschichte gesorgt hast“, schreibt eine Userin.

Tatsächlich erfüllte Emil eine Funktion, die Medien traditionell innehatten: Er stiftete Gemeinschaft und brachte in Menschen Qualitäten wie Rücksicht und Fürsorge hervor. Er unterbrach den normalen Lauf der Dinge, aber in harmloser Weise – sonst brauchen Menschen ja oft Katastrophen, um ein Stück weit zusammenzurücken.