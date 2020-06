Eisvariationen von Gurke Wasabi bis Rote Rübe

Nach klassischen Eissorten sucht man in Peter Kails heuer eröffneten Eissalon Lepantos (1., Ballgasse 4) vergeblich. Statt Erdbeere oder Schokolade gibt es hier Gefrorenes, das nach Roten Rüben, Gurke-Wasabi, Ingwer-Honig, Jasmin, Rosenwasser oder auch Caramel-Meersalz schmeckt.

Auch wenn die Wiener bekanntlich in puncto Eis Gewohnheitstiere sind, hat der kleine Salon bereits viele Stammkunden. "Ich spreche mit meinem Eis eine Nische an, die, glaube ich, noch wachsen wird. Viele kommen zu mir und sagen: ,Endlich mal jemand, der etwas anderes macht." Zusätzlich mache ich ja auch noch Eissorten für Erwachsene mit Alkohol. Zum Beispiel biete ich ein Bellini-, ein Campari-Orange- oder auch ein Grüner-Veltliner-Sorbet an", erzählt Kail, der zuvor im Marketing tätig war.