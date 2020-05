Eistanz und Hüttengaudi

„Das ist ein sehr schöner Ort zum Eislaufen und es macht hier viel Spaß“, sagt Asli Bayraktor. Sie und ihr kleiner Bruder Emir waren unter den zahlreichen ersten Besuchern des heurigen Wiener Eistraums am Rathausplatz. Bei Minusgraden und leichtem Schneefall wurde mit der Eistanzshow Oasis das Eis am Donnerstagabend für die Gäste freigegeben. Zum 18. Mal verwandelte sich der Rathausplatz in eine Eislandschaft der Extraklasse. Auf über 7000 m² Eisfläche und 750 Meter langem Traumpfad durch den Rathausgarten können sich Eislaufliebhaber austoben. Viel Platz, um Pirouetten zu drehen gab es am Donnerstag aber nicht. Hunderte Leute nutzten die Möglichkeit, am ersten Tag gratis eiszulaufen.

Auch Asli und Emir, die schon seit Jahren zum Eistraum kommen, drehen ihre Runden am Traumpfad. Die Geschwister haben bereits eigene Schlittschuhe. Wer zum ersten Mal eislaufen geht oder noch keine eigenen Schuhe hat, kann sie ausleihen. Der Verleih hat für die Besucher 1200 Paar Schlittschuhe bereitgestellt – mit Warmluft vorgewärmt.