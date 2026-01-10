Eislaufen in Wien: Warum Experten vor der Donau warnen

Von Franziska Trautmann Wenn Minusgrade länger anhalten und sich erste glitzernde Eisflächen bilden, zieht es Eislaufbegeisterte auf die Naturgewässer Wiens. Jedes Jahr locken Alte und Neue Donau sowie das Kaiserwasser Spaziergänger oder Eisläufer auf ihre Eisdecken. Auch dieses Jahr sind sie zurück. An vielen Stellen ist das Wasser aber nicht gefroren oder zu dünn, Schwäne und Enten planschen noch in den offenen Stellen Trügerische Eisdecken in Wien Die Stadt Wien warnt jetzt, dass grundsätzlich kein zugefrorenes Gewässer im Stadtgebiet für das Betreten freigegeben ist und schreibt auf ihren Infoportalen: „Eislaufen auf Naturgewässern ist lebensgefährlich.“ Der Grund: Die Eisdecke ist nicht überall gleich dick und somit nicht tragfähig.

Denn sowohl durch die Neue als auch Alte Donau fließt wärmeres Wasser, weil beide Gewässer mit Grundwasser gespeist werden. Besonders deutlich zeigt sich das an den Uferbereichen. Wenn diese nicht zugefroren sind, müsse man auch an anderen Stellen der Gewässer mit dünnem Eis rechnen.

Auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) rät seit Jahren vom Betreten von Natureisflächen ab. Selbst tragfähig wirkendes Eis kann plötzlich nachgeben. Risse, Blasen oder Sprünge deuten auf Eisbewegung hin. Das KfV empfiehlt, Warntafeln zu beachten, Sperrzonen nicht zu betreten und in Rufweite anderer Eisläufer zu bleiben.