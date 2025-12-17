Mödlinger Eishockeyverein kämpft um seinen Eislaufplatz

Rund 120 Kinder und 50 Erwachsene trainieren aktuell beim UEC, nun droht das Aus, weil die Heimstätte für Bewerbspiele verloren geht. Ganz will man sich aber noch nicht mit dem Aus abfinden. Deshalb hat der Verein für Freitag rund um das Ligaspiel gegen die Vienna Scalpels eine Veranstaltung organisiert.

Es ist wohl die letzte Saison für den Eislaufplatz in Mödling . Aus Kostengründen wird die Stadt die Anlage schließen müssen – steigende Temperaturen machen die Aufbereitung und Erhaltung der Eisfläche immer kostspieliger. Was nicht nur bei Hobby-Eisläufern für Verstimmung sorgt, sondern vor allem den Eishockeyverein UEC Mödling hart trifft.

„Der Verein will seine erfolgreiche Arbeit, besonders im Nachwuchs, weiterführen und seine Heimstätte nicht verlieren“, erklärt dazu Martin Füreder, dessen Kinder beide im Verein spielen. Seine Ehefrau ist im Vorstand aktiv. „Wir möchten deswegen mit einem Event rund um das Spiel unserer Kampfmannschaft, dem ,Winter-Classic‘, darauf aufmerksam machen, was hier verloren geht.“

Jugendtraining und Tombola

UEC-Präsident Christoph Seemann-Hamm hat im Gespräch mit dem KURIER die Hoffnung geäußert, in Gesprächen mit Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) noch eine Lösung finden zu können. Angedacht sei auch, den Platz selbst zu betreiben. „Wir haben noch Hoffnung, dass der Eislaufplatz erhalten bleibt“, sagt Füreder. „Und wir wollen vor allem den Eishockeyverein erhalten, die Eisstockschützen und die Kunstläufer. Es soll am Freitag sozusagen die Familie rund um den Eislaufplatz vorgestellt werden.“

So kann man unter anderem Jugendmannschaften beim Training zuschauen. Auch eine Tombola ist geplant.