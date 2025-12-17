Lenker ohne Führerschein krachte in NÖ frontal in Pkw mit zwei Seniorinnen
Unverschuldet wurden im Bezirk Neunkirchen am Mittwoch gegen Mittag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Ein 24-jähriger Autolenker krachte im Ortsgebiet von Wimpassing frontal in den Wagen, in dem sich die beiden Frauen befanden.
Eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte ihren Pkw auf der LB 17 im Ortsgebiet von Wimpassing im Schwarzatale, aus Richtung Gloggnitz kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen. Eine 69-jährige Frau aus dem selben Bezirk fuhr als Beifahrerin mit. Zur selben Zeit lenkte, laut Polizeibericht, ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen, ohne im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein, einen Pkw in die Gegenrichtung.
Frontalzusammenstoß
Plötzlich kam der junge Fahrer auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Pkw der 75-Jährigen zusammen. Die Pkw-Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden dabei unbestimmten Grade verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Wr. Neustadt verbracht.
Der 24-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt und der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angezeigt. Die LB 17 war im Bereich der Unfallstelle von 11:50 Uhr bis 12:30 Uhr gesperrt.
