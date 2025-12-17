Lenker ohne Führerschein krachte in NÖ frontal in Pkw mit zwei Seniorinnen

Unverschuldet wurden im Bezirk Neunkirchen am Mittwoch gegen Mittag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Ein 24-jähriger Autolenker krachte im Ortsgebiet von Wimpassing frontal in den Wagen, in dem sich die beiden Frauen befanden.

Eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte ihren Pkw auf der LB 17 im Ortsgebiet von Wimpassing im Schwarzatale, aus Richtung Gloggnitz kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen. Eine 69-jährige Frau aus dem selben Bezirk fuhr als Beifahrerin mit. Zur selben Zeit lenkte, laut Polizeibericht, ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen, ohne im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein, einen Pkw in die Gegenrichtung.