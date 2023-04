Einweisung: Paranoid Schizophrener soll in Wiener Kirche Feuer gelegt haben

Ein psychisch Kranker mit einem Hang zum Zündeln dürfte seit längerem das Grätzel im Bereich Schuhmeierplatz-Thaliastraße-Wattgasse in Ottakring unsicher gemacht haben. Nachdem er am 14. Oktober 2022 in einem Keller in einem Wohnhaus auf der Thaliastraße Feuer gelegt und einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr Wien ausgelöst haben soll, zündete er laut APA am 7. Jänner in der Pfarrkirche am Familienplatz einen Christbaum an und machte auch am Altar sowie in der Andachtskapelle Feuer.

Dabei wurde er insofern von zwei Männern beobachtet, indem er diesen in der Unterhose entgegen kam, als diese bei einem Spaziergang die Kirche passierten. Seine Oberbekleidung hatte der 32-Jährige offenbar in die Flammen geworfen, fast nackt trat er sodann ins Freie. Die Spaziergänger verständigten die Polizei, zumal sie durch die Kirchenfenster die lodernden Flammen im Inneren wahrnahmen.