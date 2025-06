Einweisung nach Tötung eines Gastronomen in der Wiener City

Nach der Tötung eines bekannten Lokalbesitzers im Herbst 2024 in der Wiener Innenstadt ist am Dienstag ein 27-Jähriger von einem Schwurgericht in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Der Mann, der bei dem 70-Jährigen gelebt hatte, konnte nicht wegen Mordes zur Verantwortung gezogen werden. Er war zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Der Getötete wurde am 7. November 2024 entdeckt, nachdem sich dessen befreundeter Hausarzt an die Polizei gewandt hatte, weil er den 70-Jährigen über eine Woche nicht mehr erreichen hatte können. Als die Feuerwehr die Wohnung öffnete, stieß man auf die Leiche, die zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen am Kopf, im Gesicht, am Hals und im Nacken aufwies. Abwehrverletzungen an den Händen und Unterarmen deuteten darauf hin, dass das Opfer um sein Leben gekämpft hatte. Der Tatverdacht fiel rasch auf den 27-jährigen Afghanen, der mehrere Jahre bei dem Gastronomen gelebt hatte und von diesem finanziell unterstützt worden war.

Dem psychiatrischen Gutachten von Peter Hofmann zufolge leidet der Afghane an einer ausgeprägten paranoiden Schizophrenie mit schweren Denkstörungen. Ohne Behandlung würde der Mann unter der schweren Wahnkrankheit leiden und zu ähnlichen Gewalttaten neigen. In ersten Verhören sprach er immer wieder davon, dass "der Teufel" ihm die Tat befohlen hätte bzw. das Opfer "der Teufel" sei. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde deshalb die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt.

Zuletzt hatte der 70-jährige Betreiber eines bekannten Fondue-Lokals seinen Mitbewohner jedoch zum Auszug aufgefordert, da dieser keiner regelmäßigen Beschäftigung nachging und keine Ausbildung machen wollte. Der Afghane zog aus, traf sich aber immer noch regelmäßig mit "dem Onkel", wie er den gebürtigen Schweizer nannte. "Ich habe ihn wie einen Vater respektiert und geliebt", sagte der 27-Jährige vor Gericht. Bei einem dieser Treffen kam der junge Mann in die Wohnung des Gastronomen und stach mit einem Messer mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge mehrfach und heftig auf den 70-Jährigen ein. Am Ende starb der Mann an den zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen, an einer Luftembolie und an einer Einblutung in der Schädelhöhle, so die Gerichtsmedizinerin Katharina Stolz.

27-Jähriger sprach vom Teufel

Der Verdächtige konnte am Tag nach Auffinden der Leiche, die Tat selbst dürfte Tage zurückliegen, festgenommen werden. Zunächst sprach er noch mehrfach vom Teufel, wie auch seine Verteidigerin Astrid Wagner in ihrem Eröffnungsplädoyer betonte. "Das Wort Teufel kommt mehr als 150 Mal im Protokoll vor", so die Anwältin. Auch war er davon überzeugt, dass der 70-Jährige noch leben würde. Bei der ersten Haftverhandlung wollte er "unbedingt" zur Wohnung des Opfers, weil er "felsenfest davon überzeugt war", dass dieser noch leben würde, sagte Wagner. Er berichtete seiner Anwältin auch, der 70-Jährige hätte ihn im Gefängnis besucht. Nachdem er medikamentös behandelt wurde, würde er "einsehen", dass der Mann tot sei, so Wagner.