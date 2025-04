70-jährigen Wiener getötet: Unterbringung des Beschuldigten beantragt

Jener 27-Jährige, der im vergangenen Herbst in der Wiener Innenstadt einen 70 Jahre alten Mann in dessen Wohnung erstochen hat, wird sich nicht wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war der Afghane infolge einer ausgeprägten paranoiden Schizophrenie im Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Die Staatsanwaltschaft hat daher beim Landesgericht einen Antrag auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum eingebracht.

Der Getötete wurde am 7. November 2024 entdeckt, nachdem sich dessen befreundeter Hausarzt an die Polizei gewandt hatte, weil er über eine Woche den 70-Jährigen nicht mehr erreichen hatte können. Als die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete, stieß man auf die Leiche, die zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen am Kopf, im Gesicht, am Hals und im Nacken aufwies. Abwehrverletzungen an den Händen und Unterarmen deuteten darauf hin, dass das Opfer um sein Leben gekämpft hatte. Das Gesicht des Toten war mit einem Kopfpolster abgedeckt.

Blutgetränke Sneakers führten zu 27-Jährigem

Der Tatverdacht fiel rasch auf den 27-jährigen Afghanen, der mehrere Jahre bei dem Pensionisten gelebt hatte und von diesem finanziell unterstützt worden war. Zuletzt soll der 70-Jährige seinen Mitbewohner jedoch zum Auszug aufgefordert haben, da dieser keiner regelmäßigen Beschäftigung nachging und keine Ausbildung machen wollte. Da sich in der Wohnung blutgetränkte Sneaker des 27-Jährigen fanden, wurden nach dem Afghanen Fahndungs- und Ortungsmaßnahmen eingeleitet. Er konnte am 8. November festgenommen werden, wobei er ein rund 30 Zentimeter langes Messer in der Innentasche seiner Jacke mit sich führte. Er wies außerdem eine Schnittwunde an der linken Hand auf, die er sich vermutlich bei der Tatausführung beigebracht hatte.