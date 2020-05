Eine verkohlte Frau und viele Fragen

Als ein Feuerwehrmann am 20. Juli 2010 eine Rauchsäule in einem Maisfeld bei Nickelsdorf im Burgenland aufsteigen sieht, denkt er an einen Flurbrand. Nur wenige Minuten später macht er einen grausigen Fund. Im Maisfeld brennt der Körper einer toten Frau. Ihr Unterleib ist entkleidet, der Oberkörper bereits total verkohlt. Die Kriminalisten tappen tagelang im Dunkeln, denn keine der Abgängigkeitsanzeigen passt zu dem Opfer, das hier erschlagen worden ist.



Hatte jener Serienmörder wieder zugeschlagen, der bereits mehrere Prostituierte auf die gleiche Weise getötet hat? Die Zeitungen sind voll mit Berichten über das Phantom. Die Exekutive richtet die "ARGE Frauenmord" ein.



Knapp eine Woche nach dem Leichenfund geht Agustin S. in die Offensive. Hatte er durch die Medienberichte Angst bekommen, er könnte mit den Prostituiertenmorden in Verbindung gebracht werden? Denn diese Leichen waren zum Teil nicht weit von seinem Wohnort entfernt gefunden worden, das Tatmuster war äußerst ähnlich.



Der 59-jährige Niederösterreicher argentinischer Herkunft meldet sich bei der Polizei und gibt an, das Opfer möglicherweise zu kennen. Die 72-jährige Lydia Dobija, eine Wienerin mit polnischen Wurzeln, habe ihn öfter an seinem Arbeitsplatz besucht. Er will sie aber nur flüchtig gekannt haben. Agustin zeigt sich kooperativ. Hilft, die Identität der Frau zu klären.