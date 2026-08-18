Opfer von Einbruchsserie in Wien: „Man kann nichts machen“

Sechs Stunden lang stand das Sportgeschäft „Mountainbiker“ am Gürtel Anfang August über Nacht offen. Gegen 0.19 Uhr hatten zwei junge Burschen – der eine trug eine schwarze Kapuze, der andere bedeckte sein Gesicht mit seinem schwarzen T-Shirt – die Tür aufgesprengt.

Sie nahmen Bargeld, ein Tablet und ein Firmenhandy mit. Stunden später stieg ein anderer Jugendlicher ein und nahm ein hochpreisiges Fahrrad mit. Bevor die Polizei den Bereich gegen 6.30 Uhr absperren konnte, holte sich ein weiterer Mann noch zwei Red Bull aus dem Geschäft.

„Die Jugendlichen haben genau gewusst, wie man die Eingangstüre öffnet.“ von Mitarbeiter „Mountainbiker“

Der Einbruch in das „Mountainbiker“ ist kein Einzelfall, wie eine Anfrage bei der Polizei ergab. Zwischen 1. Juni und 17. August wurde in 20 Geschäfte eingebrochen. Vier Einbrüche fanden am Alsergrund statt, 16 in Währing.

Schnelles Geld „Gestohlen wurden bei diesen Geschäftseinbrüchen meistens Handkassen oder Wechselgeld aus Ladenkassen. Als ‚Ziel‘ der Einbrüche kann also ‚schnelles Geld‘ vermutet werden“, sagte dazu eine Sprecherin der Wiener Polizei. Bei einem Großteil der ausgeforschten Täterschaft handle es sich um unmündige Straftäter. Die Vorfälle spiegeln auch eine allgemeine Tendenz in Wien wider: Bei den 10- bis 14-jährigen Tatverdächtigen gab es im Vorjahr einen Anstieg von 5.066 (2024) auf 5.983 Kinder (2025).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat In einem Kaffee auf der Währinger Straße wurde in der Nacht auf 7. August eingebrochen.

Auch bei einem Café in der Währinger Straße schlugen zwei unmündige Straftäter zu: In der Nacht auf 7. August wurde dort die Glasscheibe eingeschlagen. Fotos zeigen, wie sich die Tausenden Glassplitter am Boden des kleinen Cafés verteilten. „Ich war gerade auf Urlaub, als ich einen Anruf von meiner Mitarbeiterin bekommen habe. Die Polizei war dann auch für die Spurensicherung dort“, berichtet die 20-jährige Inhaberin, die sich das Lokal mit ihrer Mutter teilt. Mitgenommen haben die beiden Jugendlichen nur das Bargeld in der Kassa.

Schaden an den Türen „Es waren unter 1.000 Euro, die sie mitgenommen haben. Der Schaden an der Tür war jedenfalls größer als die Beute“, schildert die Café-Besitzerin. Die Tat lässt sich anhand der Videoaufnahmen – im Café hängt eine Kamera – gut rekonstruieren. „Ich habe sie [die Jugendlichen, Anm.] auch auf Kamera. Man kann auch die Gesichter sehen, die haben keine Handschuhe oder Masken an“, sagt sie.

Fakten zu Jugendkriminalität in Wien Einbrüche in Währing

Zwischen 1. Juni und 17. August hat es laut Polizei im 18. Bezirk insgesamt 146 Einbruchsdiebstähle gegeben, wobei einen sehr großen Anteil der Taten Kellereinbrüche und Diebstähle von Fahrrädern (welche als Einbruch qualifiziert werden, wenn sie mit einem Schloss gesichert sind) ausmachen. Im Vergleichszeitraum 15.03.2026 bis 31.05.2026 hat es hier 163 Einbruchsdiebstähle, darunter 22 Geschäftseinbrüche gegeben. Tatverdächtige

In Wien wurden 2025 insgesamt 7.386 Verdächtige im Alter von 18 bis unter 21 Jahren angezeigt – 713 mehr als im Vorjahr. Bei den unter Zehn-Jährigen stieg die Zahl der Verdächtigen von 216 auf 243, bei den 14 bis 17-Jährigen wuchs die Zahl von 9.522 (2024) auf 10.164 an. Delikte

Bei den 10- bis 14-Jährigen nahmen speziell Einbruchsdiebstähle und Körperverletzungen stark zu. Einordnung

Der langfristige Trend ist laut Verein Neustart differenzierter: Während die Zahl der Verdächtigen steigt, bewegen sich die Verurteilungen von Jugendlichen in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau.

Das Problem sei, dass man wegen der Minderjährigkeit nichts machen könne. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen bereits ausforschen: Es handelt sich um zwei Syrer im Alter von 12 und 13 Jahren, die angezeigt wurden. „Ich fand den Vorfall jetzt nicht irgendwie bedrohlich oder angsteinflößend, vor allem nachdem ich auf den Videoaufnahmen gesehen habe, wie jung sie sind. Das größte Gefühl war eher Genervtsein“, schildert die 20-Jährige. Betrieb geschlossen Ihren Betrieb musste sie einen Tag lang zusperren. „Ich hatte Glück, dass meine Eltern während meines Urlaubs in Wien waren und zumindest schon die Tür sichern und ein bisschen aufräumen konnten.“ Spaziert man entlang der Währinger Straße, stößt man nach zwei Kilometern schon auf den nächsten Tatort: Das Blumengeschäft Barbara Kugler. Öffnet sich dort die Schiebetür, ist die zersprungene Scheibe nach wie vor zu sehen – auch vier Wochen nach dem Einbruch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Barbara Kugler In einem Blumengeschäft plünderten Jugendliche die Kassa.