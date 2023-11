Trio soll Einbruchsdiebstähle in Wien und Mödling begangen haben

Einbruchsdiebstähle in Wohnungen sowie in ein Reihenhaus in Wien und Mödling sollen auf die Kappe eines Trios gehen. Verzeichnet wurden laut Polizeiangaben vom Dienstag sieben vollendete Coups, in einem Fall blieb es beim Versuch. Die nordmazedonischen Staatsbürger im Alter von 35 bis 51 Jahren wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der 51-jährige Beschuldigte war geständig, seine beiden Komplizen nicht.

Nach Österreich eingereist sein dürfte die Tätergruppe am 13. November. Das verwendete Fahrzeug, nach dem auch gefahndet worden war, wurde am Abend des 16. November angehalten. Das Trio soll unmittelbar davor einen Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in Wien-Floridsdorf verübt haben.

Trotz Gegenwehr wurden die Männer festgenommen. Im Kfz wurden Einbruchswerkzeuge, Schmuck und Bargeld sichergestellt.