Einbruch in Wiener Dachgeschoss: 90-Jähriger überrascht Täter

Ein 90-jähriger Mann wählte am gestrigen Nachmittag den Notruf, nachdem er in seiner Dachgeschosswohnung in der Wiener Innenstadt einen unbekannten Mann beim Durchwühlen seiner Habseligkeiten überrascht hatte. Der mutmaßliche Einbrecher ergriff sofort die Flucht. Kurz darauf wurde ein 26-jähriger Mann mit Schnittverletzungen an Armen und Händen von der Polizei aufgegriffen, der behauptete, Opfer einer Messerattacke geworden zu sein.

Verdächtiger durch Diebesgut überführt Bei der Durchsuchung des Rucksacks des mutmaßlichen Täters fanden die Beamten eine größere Menge Bargeld sowie weitere Wertgegenstände, darunter mehrere Mobiltelefone und diversen Schmuck. Das Bargeld konnte dem 90-jährigen Opfer bereits zurückgegeben werden. Die übrigen sichergestellten Gegenstände konnten bislang keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit anderen Einbruchsdelikten.