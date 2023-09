Einbruchsversuch, da Apotheke schon zu hatte: Verdächtige festgenommen

Weil sie zu spät in die Apotheke kam, soll eine 39-Jährige am Montagabend mitten in Favoriten einen Einbruch versucht haben. Die Frau wollte an Substitutionsmittel gelangen, stand kurz nach 19.00 Uhr aber vor einer verschlossenen Schiebetür. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger dachte sie sich offenbar: „Selbst ist die Dame“ und packte einen Metallstrohhalm aus, mit dem sie die Tür aufzubrechen versuchte.

Die Aktion, die Beschädigungen an der Schiebetür zur Folge hatte, aber nicht annähernd den intendierten Erfolg brachte, wurde von einer Apothekenmitarbeiterin und weiteren Zeugen beobachtet. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei. Die 39-Jährige war in dem Geschäft auch keine Unbekannte, das Personal identifizierte die Frau. So schaute die Polizei bei der Wohnung vorbei und nahm die Verdächtige vorläufig fest.

➤ Mehr lesen: KURIER Blaulicht: Der tägliche Newsletter zu Blaulicht-Einsätzen in Wien