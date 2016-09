Ausgerechnet in eine Zweigstelle der für die Produktion der Wahlkarten zuständigen Druckerei kbprintcom.at haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Floridsdorf eingebrochen. Die Wiener Polizei bestätigte am Freitag einen diesbezüglichen Bericht der Kronen Zeitung (Samstagsausgabe).

Wegen massiver Unzulänglichkeiten bei den gedruckten Wahlkarten ist das Unternehmen derzeit ins Interesse gerückt. Eine mögliche Verschiebung der Stichwahl-Wiederholung am 2. Oktober steht sogarim Raum. Es gebe allerdings keinerlei Hinweise für ein politisches Motiv, hieß es bei der Exekutive zu anderslautenden Spekulationen. Laut "Krone" war die betroffene Zweigstelle nicht in den Druck der Wahlkarten bzw. der Kuverts involviert.