Einbruch in Masken-Pop-up-Store vereitelt, 30.000 Euro Belohnung

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Einbruch in einen Pop-up-Store mit Atemschutzmasken auf der Wiener Mariahilfer Straße versucht. Einen entsprechenden Bericht des Geschäftsbetreibers bestätigte die Polizei auf Anfrage. Obwohl nichts entwendet wurde, setzte der Inhaber eine hohe Belohnung von 30.000 Euro für Hinweise aus.

Security-Mitarbeiter verhinderte Diebstahl

Laut Unternehmen sollen es sechs Täter gewesen sein, die das Schloss zum Hintereingang des Shops knackten. Allerdings hatte der Betreiber eine Security-Firma mit der Überwachung betraut, da in seinem Geschäft mehr als sieben Millionen Masken gelagert werden. Ein Sicherheitsmann schlug den Angaben zufolge die letztlich gescheiterten Einbrecher in die Flucht und verständigte die Polizei.

"Ich möchte wissen, wer in Zeiten wie diesen eine solche Tat versucht", begründete der Shop-Betreiber im Gespräch mit der APA die Höhe der in Aussicht gestellten Belohnung für Hinweise auf die Geflüchteten. Menschen würden die Masken dringend benötigen, er habe auch zahlreiche gespendet. Der Warenwert im Shop bewege sich in einem zweistelligen Millionenbereich, so der Inhaber.