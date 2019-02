Einbrechertrio auf frischer Tat in Wien-Penzing geschnappt

Drei Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in flagranti in einem Wohnhaus in der Isbarygasse in Wien-Penzing erwischt und festgenommen worden. Die Männer im Alter von 21, 22 und 33 Jahren waren bereits am Abend observiert worden. Sie hatten zuvor mit durchsichtigen Plastikstreifen mehrere potenzielle Einbruchsobjekte markiert.