Einbrecher schlichen sich in Wohnung, obwohl Besitzer zu Hause war

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei zu einer Wohnung in Simmering gerufen, weil der Bewohner Einbrecher vermutete. In der Zwischenzeit sollen sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung verschafft haben und Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Spielkonsole gestohlen haben. Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.