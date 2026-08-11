Explosionsgefahr in Wien: Thermen-Diebstahl löste Gasaustritt aus

Nach einem Thermendiebstahl im Zuge eines Einbruchs haben die Wiener Netze am Montagabend wegen erheblicher Explosionsgefahr im Bereich der Breitenfurter Straße in Wien-Meidling den Strom für rund 1.900 Haushalte abschalten müssen. Unbekannte hatten zuvor bei einem aufgelassenen Betriebsgebäude eine Therme, Kabel sowie weitere Teile der Gasversorgung abmontiert. Weil die Therme jedoch noch am Netz hing, trat laut Landespolizeidirektion ungehindert Gas aus.

„Die Stromabschaltung erfolgte, weil in der Umgebung auch bewohntes Gebiet liegt“, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA. Zu der Abschaltung kam es laut Wiener Netzen im Zeitraum von 21.13 bis 22.50 Uhr. „Weil bei jedem Einschaltvorgang auch Funken in der Steckdose entstehen können“, wie ein Sprecher der Wiener Netze erklärte. Die Berufsfeuerwehr Wien führte umfangreiche Sicherungs- und Lüftungsmaßnahmen durch.

Die Feuerwehr hatte die Polizei am Montag über eine große Menge ausgetretenen Erdgases verständigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Einbruchs laufen noch.