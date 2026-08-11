26-Jähriger mit Stichverletzungen aufgefunden: Mordermittlungen in Wien

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen ist ein 26-Jähriger am späten Montagabend in Wien tödlich verletzt worden. Der Mann wurde kurz nach Mitternacht mit schweren Stichverletzungen in einem Innenhof in der Ullmannstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung, die Einsatzkräfte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordverdachts, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstagvormittag.

Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um einen Syrer. Die Kriminalisten vermuten einen Bezug zum Drogenmilieu. „Die genauen Hintergründe sind aber noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Sprecher Philipp Haßlinger der APA. Diese würden in alle Richtungen laufen.