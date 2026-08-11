26-Jähriger mit Stichverletzungen aufgefunden: Mordermittlungen in Wien
Bei einem Streit zwischen mehreren Personen ist ein 26-Jähriger am späten Montagabend in Wien tödlich verletzt worden. Der Mann wurde kurz nach Mitternacht mit schweren Stichverletzungen in einem Innenhof in der Ullmannstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung, die Einsatzkräfte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordverdachts, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstagvormittag.
Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um einen Syrer. Die Kriminalisten vermuten einen Bezug zum Drogenmilieu. „Die genauen Hintergründe sind aber noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Sprecher Philipp Haßlinger der APA. Diese würden in alle Richtungen laufen.
Das Opfer war zuvor im Bereich Gaudenzdorfer Gürtel in der Nähe eines Fast-Food-Lokals in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen geraten. „Er ist von dort mit einem weiteren Mann Richtung Ullmannstraße geflüchtet“, sagte Haßlinger. Laut Zeugen sollen mehrere Personen den beiden nachgerannt sein, erklärte der Sprecher. Wie der Syrer in den Innenhof des Mehrparteienhauses gelangte, ist noch unklar. Dort wurde der Mann letztlich gegen 0.10 Uhr von Anrainerinnen und Anrainern in dem Hof entdeckt.
Zeugen werden einvernommen
Die zweite Person, die mit dem Opfer flüchtete, werde als Zeuge geführt. Die Einvernahmen der Zeugen seien noch im Gang, sagte Haßlinger.
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