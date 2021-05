Einbrecher knackt illegale Glücksspielautomaten

Ein 48-jähriger Rumäne soll in ein illegales Glücksspiellokal in den Hinterzimmern eines Gastronomiebetriebes eingebrochen sein. Ein Bewohner des Hauses, in dem sich das Lokal befindet, sah den Mann und rief die Polizei, weil dieser ihm verdächtig vorkam. Der Rumäne wurde kurze Zeit später von Polizisten in unmittelbarer Nähe des Tatorts mit Einbruchswerkzeug festgenommen. Das Tatwerkzeug sowie die vermeintliche Beute wurde sichergestellt.

In dem Etablissement wurden mehrere Glücksspielautomaten beschädigt und aufgebrochen. Der Lokalbetreiber hat aber nun selbst Probleme mit der Polizei, denn das kleine Glücksspiel ist in Wien verboten. Das Landeskriminalamt Wien hat nun die Ermittlungen übernommen.

