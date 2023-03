Einbrecher kamen über Dach: Bewohner verscheuchte sie

Eine 28-jährige Frau und ihr 29-jähriger Lebensgefährte wurden am frühen Donnerstagmorgen in Wieden durch Geräusche geweckt. Der Mann bemerkte, dass eine Frau und ein Mann am Dach des Wintergartens standen und versuchten ein Fenster der Wohnung aufzubrechen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten als sie bemerkten, dass die Bewohner wach waren.