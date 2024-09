Einbrecher in Wiener Fundbox gefunden und festgenommen

Sie sind knapp zwei Meter hoch, knallrot und hin und wieder mit dem einen oder anderen Wertgegenstand befüllt. Die Rede ist von den rund 100 Fundboxen der Stadt Wien, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind und ehrliche Finder dazu anregen sollen, das Gefundene abzugeben.

Am Mittwoch zog eine Fundbox in der Viktor-Christ-Gasse in Wien-Margareten allerdings einen eher unehrlichen 34-Jährigen an. Der Ukrainer soll in den frühen Morgenstunden in die Box geklettert sein, um diese leerzuräumen. Als der Mann, er dürfte nicht sehr großgewachsen sein, bereits durch die Klappe geklettert war, kam ein Passant vorbei. Er nahm ein Klopfen im Inneren der Kiste wahr und verständigte die Polizei.