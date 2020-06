Einbrecher-Duo dank Zeugen in Haft

Nachdem Sonntag ein Zeuge die Polizei wegen eines Wohnungseinbruches alarmierte, rasten mehrere Funkstreifen zum möglichen Tatort in der Nelkengasse in Wien-Mariahilf. Die Beamten konnten die beiden mutmaßlichen Einbrecher noch im Stiegenhaus festnehmen. Das noch nicht identifizierte Einbrecher-Duo, ein Mann und eine Frau, liefen der Exekutive quasi in die Arme. Diebesgut und Einbruchswerkzeug konnten sichergestellt werden. Die Täter verübten einen Wohnungseinbruch und brachen einen weiteren Versuch ab. Die beiden Kriminellen sind in Haft.