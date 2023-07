Ein Toter bei Autounfall in Döbling

Bei einem Verkehrsunfall um 5 Uhr in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling ist am Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien mussten die Personen mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Autowrack bergen.

Als die Feuerwehr eintraf fanden sie am Unfallort einen auf der Beifahrerseite massiv beschädigten Pkw mit drei Insassen. Eine Person wurde von Polizisten bereits reanimiert, zwei weitere waren noch im Wrack eingeklemmt. Nach Absicherung der Unfallstelle und Aufbau eines vorsorglichen Brandschutzes wurden zwei Türen mit hydraulischen Spreizern geöffnet.

