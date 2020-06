Ein Platz für Leopold Ungar

Zur Person Leopold Ungar wurde 1912 in Wiener Neustadt geboren. 1935 promovierte er zum Doktor der Rechte und trat in das Wiener Priesterseminar ein. Wegen seiner jüdischen Abstammung musste er 1938 nach Frankreich fliehen. 1939 wurde er in Paris zum Priester geweiht. Ein Jahr darauf floh er vor den Nationalsozialisten nach England. 1947 kehrte er nach Österreich zurück und wurde Kaplan in Meidling (12. Bezirk) und später auf der Wieden (4. Bezirk).

Caritas1950 wurde Ungar Leiter der Caritas der Erzdiözese Wien. 1964 bis 1991 war er Präses der Caritas Österreich. Prälat Leopold Ungar starb am 30. April 1992 in Wien und wurde am Friedhof Kahlenberg ( Döbling) beigesetzt.