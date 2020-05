Ein Luxusviertel für Touristen

Doch die Produkte von Luxusherstellern kann sich in Österreich nur eine kleine Elite leisten. Daher ist man in diesem Sektor auch auf ausländische Kunden angewiesen. Mit der Errichtung des Park Hyatt Hotel Vienna Am Hof versucht Benko, die Kunden und ihre Marken zueinanderzubringen. „Denn die großen Hotels bringen mittlerweile ihr eigenes Klientel mit“, meint auch Schestauber.

Die Eröffnung des Park Hyatt Hotel Vienna findet voraussichtlich im Frühjahr 2014 statt, gestern lud man Am Hof zur Gleichenfeier. Das Hotel in der ehemaligen Länderbankzentrale hat 143 Zimmer. 36 davon sind Suiten, die größte ist 195 groß. Zusätzlich wird es einen 900 großen Spa-Bereich geben, in dem sich die Gäste nach dem anstrengenden Shoppingtag entspannen können.