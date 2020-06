Ein letztes Mal „Merci“ sagen

Neben Persönlichkeiten wie Joe Zawinul, Fritz Muliar, Maria Lassnig und Hedy Lamarr wird Jürgens in der Gruppe 33 G am Tor Zwei des Zentralfriedhofs ein Grab erhalten. Die lange Zeitspanne bis zum Begräbnis begründet Jürgens-Sprecher Thomas Weber so: „Udos Bruder Manfred ist Maler und macht sich gerade Gedanken darüber, wie die Grabstätte gestaltet werden kann, um ihm ein Denkmal zu setzen.“

Bevor die Urne nach Wien überstellt wird, können auch Fans im Ausland Abschied nehmen. Nächstes Wochenende wird im Zürcher Theater eine Gedenkstätte eingerichtet. Die Deutschen können des Entertainers am 19. und 20. Jänner im Berliner Rathaus gedenken.

In Wien eröffnet die Volkshalle des Rathauses am 22. Jänner nach der Trauerfeier von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten. Am 23. Jänner kann man sich dann von 8.30 bis 18 Uhr von Udo Jürgens verabschieden.