Ein Gotteshaus auf Reisen ist in Aspern angekommen

Die Notkirche

Geschichte

Notkirchen wurden vor allem in der Zeit rund um den Ersten und Zweiten Weltkrieg gebaut. Wenn es in einem Gebiet keine Kirche gab oder ein bestehendes Gotteshaus etwa durch Bomben oder Brände zerstört wurde, baute man sie. Die Gebäude waren meist eine Holzbaracke, die schnell aufgebaut werden konnte. Oft wurden die Notkirchen auch für Taufen oder Hochzeiten gebraucht.

Neubauten

Diese Notfallgebäude mussten nicht immer erst neu gebaut werden. Oftmals wurden auch bestehende Gebäude in Notkirchen umgewandelt.

In Europa waren diese Gotteshäuser gerade in der Nachkriegszeit stark verbreitet, wurden aber so gut wie überall durch Neubauten ersetzt.