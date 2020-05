Ein goldener Mann für die Wurst

Musikexperte sei er ja wirklich keiner, verriet Wiens Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) am Mittwoch im Rathaus. "Was ich allerdings beurteilen kann, ist die Botschaft, die Conchita Wurst in die Welt trägt." Und für dieses Engagement überreichte Häupl der Sängerin den Goldenen Rathausmann – und einen "bissl ausgefransten" Blumenstrauß.

Nur wenige Tage, nachdem die Song-Contest-Gewinnerin am Sonntag in ihrer Heimatgemeinde Bad Mitterndorf zum Ehrenbürger ernannt worden war, durfte sie am Mittwoch die nächste Auszeichnung in ihrer Wahlheimat Wien entgegen nehmen.

Damit reiht sich Conchita Wurst in die Riege der Preisträger wie Karl Moik, Elton John oder Thomas Gottschalk. Wer den goldenen Miniatur-Rathausmann erhält, kann der Bürgermeister selbst entscheiden; konkrete Kriterien für die Verleihung gibt es keine.

Conchita Wurst erhielt die Auszeichnung als Dankeschön für den Mut und ihre Konsequenz, mit der sie ihre Botschaft von Respekt und Toleranz verbreitet. Eine Aufgabe, die angesichts der Aussagen von FPÖ-Klubobmannes Johann Gudenus vergangene Woche in Moskau noch einmal eine aktuelle Bedeutung bekommt. "Skurril" und "Nicht zu akzeptieren" waren Häupls Kommentare zu Gudenus’ Äußerungen über eine angebliche Homosexuellenlobby in der EU.