Ein bisschen Schwein muss sein

Nicht unbedingt in die Pyrenäen, aber zumindest in den Süden fährt Niedetzky eigentlich gerne an den Tagen nach Weihnachten. Heuer geht das nicht. Die Arbeit ruft. Es geht um ein neue Comedy-Show für die Dienstagnacht. Und am 4. Jänner marschiert sie bereits wieder für ihr Solo-Programm in Jennersdorf über die Bühne. Denn wie es schon im Untertitel heißt: Das Leben ist halt kein Wunschkonzert.

Zuerst das Essen, dann das Vergnügen