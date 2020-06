Ehrlicher Obdachloser: „Wie Lotto-Sechser“

Die Geschichte vom armen, ehrlichen Finder bewegte Menschen und Medien. „Sogar in Nepal haben’s darüber berichtet“, erzählt Schleichert noch immer fassungslos. Dutzende KURIER-Leser meldeten sich, um zu helfen: Viele ließen ihm eine kleine Spende zukommen, und einige boten sogar einen Job an. „Mit so einer Unterstützung habe ich echt nicht gerechnet. Danke, danke, danke. “

Die Spenden kamen auf ein Konto, das von seiner Sozialarbeiterin Ingrid Beer verwaltet wird. „Mit dem Geld kaufen wir nun Möbel und eine kleine Küche , dann kann er einziehen“, sagt sie. Einen (gebrauchten) Tisch samt Sessel hat Schleichert schon besorgt – im Caritas-Spendenlager Mittersteig.

Ansonsten hat er nicht viel zu übersiedeln: Kein Radio, keinen Fernseher, nur sein Gewand, seine Toiletteartikel und den Schlafsack von seiner Zeit auf der Straße. Das wird sich bald ändern. Denn ab nächster Woche tritt Schleichert einen Job im Fünf-Stern-Hotel Le Meridien in Wien an. „Als Hausbursche“, wie er sagt, zuständig für Maler- und Schlosserarbeiten. „Und ich kriege drei Mal am Tag warmes Essen.“

Mario Berisha war einer der Ersten, dem Schleichert von der neuen Arbeit erzählte. Berisha ist jener Mann, der am 26. Dezember die 7000 Euro verloren hat und anschließend 1000 Euro Finderlohn zahlte. „Der Mario ist ein super Mensch. Er ruft mich fast täglich an und fragt, ob ich etwas brauche.“ Hermann Schleichert kann es noch immer kaum fassen. „Mein Leben hat sich so gewaltig verändert. Es ist wie ein Lotto-Sechser.“