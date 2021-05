Ehepaar in Wien tot in Wohnung aufgefunden

In Wien ist am Mittwoch ein Ehepaar tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, wie die Polizei berichtete. Die Ermittler gehen ersten Informationen zufolge von Mord und Selbstmord aus. Die 72 Jahre alte Frau dürfte schon länger schwer erkrankt gewesen und am Mittwoch nicht zu einer wichtigen medizinischen Behandlung gekommen sein. In der Wohnung des Paares wurde ein Abschiedsbrief gefunden, den ihr 73 Jahre alter Ehemann verfasst haben soll. Demnach dürfte auch er an einer Erkrankung gelitten haben.

Die Waffe, mit denen beide tödlich verletzt waren, hatte das Paar rechtmäßig besessen. Weitere Ermittlungen laufen.