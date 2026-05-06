E-Scooter-Kontrollen in Wien: Elf Roller deutlich zu schnell
Zusammenfassung
- Bei Kontrollen in Wien wurden elf manipulierte E-Scooter mit bis zu 57 km/h statt erlaubten 25 km/h festgestellt.
- Alle überprüften Fahrer hielten die neuen Vorschriften zu Blinkern, Klingel und Helmpflicht für unter 16-Jährige ein.
- Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an und betont die Bedeutung der Verkehrssicherheit.
Bei einer groß angelegten Kontrollaktion in Wien wurden gestern erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen bei E-Scootern festgestellt. Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien, der Bereitschaftseinheit Wien und des Stadtpolizeikommandos Döbling führten am 5. Mai zwischen 8.15 und 23.00 Uhr im gesamten Stadtgebiet Kontrollen durch. Dabei wurden zwei E-Scooter entdeckt, die mit bis zu 57 km/h unterwegs waren – mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 25 km/h.
Elf Anzeigen wegen technischer Manipulationen
Bei den Überprüfungen am mobilen Rollenprüfstand konnten die Beamten insgesamt elf Fälle von erheblichen Überschreitungen der zulässigen Bauartgeschwindigkeit feststellen und zur Anzeige bringen. Positiv vermerkte die Polizei, dass alle kontrollierten Lenker die neuen rechtlichen Bestimmungen zur verpflichtenden Ausrüstung mit Blinkern und Klingel einhielten. Auch die Helmpflicht für Personen unter 16 Jahren wurde von allen betroffenen Fahrern beachtet.
Polizei kündigt weitere Kontrollen an
"Verstöße im Zusammenhang mit E-Scootern werden konsequent geahndet", betont die Wiener Polizei in ihrer Mitteilung. Geschwindigkeitsüberschreitungen und technische Manipulationen stellten eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit dar. Die Behörde macht deutlich, dass das Ziel der Kontrollen sei, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.
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