E-Scooter-Kontrollen in Wien: Elf Roller deutlich zu schnell

Bei einer groß angelegten Kontrollaktion in Wien wurden gestern erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen bei E-Scootern festgestellt. Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien, der Bereitschaftseinheit Wien und des Stadtpolizeikommandos Döbling führten am 5. Mai zwischen 8.15 und 23.00 Uhr im gesamten Stadtgebiet Kontrollen durch. Dabei wurden zwei E-Scooter entdeckt, die mit bis zu 57 km/h unterwegs waren – mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 25 km/h.

Elf Anzeigen wegen technischer Manipulationen

Bei den Überprüfungen am mobilen Rollenprüfstand konnten die Beamten insgesamt elf Fälle von erheblichen Überschreitungen der zulässigen Bauartgeschwindigkeit feststellen und zur Anzeige bringen. Positiv vermerkte die Polizei, dass alle kontrollierten Lenker die neuen rechtlichen Bestimmungen zur verpflichtenden Ausrüstung mit Blinkern und Klingel einhielten. Auch die Helmpflicht für Personen unter 16 Jahren wurde von allen betroffenen Fahrern beachtet.