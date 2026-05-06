Drogen-Festnahme in Wien: Polizei stellt 700 Gramm Heroin sicher

Das Landeskriminalamt Wien hat am Dienstagnachmittag einen Erfolg im Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität erzielt. Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen Beamte der Außenstelle West einen 21-jährigen serbischen Staatsangehörigen in Wien-Favoriten fest. Der Mann steht unter Verdacht, mit Suchtmitteln gehandelt zu haben.

Erhebliche Mengen Heroin und Kokain sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner Wohnung im 10. Wiener Gemeindebezirk wurden die Ermittler fündig. Die Polizei stellte rund 700 Gramm Heroin und etwa 20 Gramm Kokain sicher. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten 1.600 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, was auf Drogenhandelsaktivitäten hindeuten könnte.