Drogen-Festnahme in Wien: Polizei stellt 700 Gramm Heroin sicher
Zusammenfassung
- Polizei Wien nahm in Favoriten einen 21-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest.
- Bei der Durchsuchung wurden rund 700 Gramm Heroin, 20 Gramm Kokain und 1.600 Euro Bargeld sichergestellt.
- Der Tatverdächtige wurde angezeigt und in eine Justizanstalt überstellt; Ermittlungen zu Hintermännern laufen.
Das Landeskriminalamt Wien hat am Dienstagnachmittag einen Erfolg im Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität erzielt. Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen Beamte der Außenstelle West einen 21-jährigen serbischen Staatsangehörigen in Wien-Favoriten fest. Der Mann steht unter Verdacht, mit Suchtmitteln gehandelt zu haben.
Erhebliche Mengen Heroin und Kokain sichergestellt
Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner Wohnung im 10. Wiener Gemeindebezirk wurden die Ermittler fündig. Die Polizei stellte rund 700 Gramm Heroin und etwa 20 Gramm Kokain sicher. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten 1.600 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, was auf Drogenhandelsaktivitäten hindeuten könnte.
Überstellung in Justizanstalt
Der 21-jährige Tatverdächtige wurde nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Überstellung in eine Justizanstalt.Die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern und Netzwerken im Bereich der organisierten Suchtmittelkriminalität dauern an.
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