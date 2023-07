E-Scooter-Fahrer ignorierte rote Ampel: Von Autofahrerin gerammt

Der zweite Unfall ereignete sich dann am fr├╝hen Montag Abend. Dabei kollidierte ein 32-j├Ąhriger Motorradfahrer mit einem Linienbus in Wien-Favoriten. Ersten Erhebungen zufolge soll der Motorradfahrer die Favoritenstra├če stadtausw├Ąrts gefahren sein. Ein entgegenkommender Linienbus bog in diesem Moment nach links in einen Haltestellenbereich ein.

Das Motorrad stie├č gegen das Heck des Linienbusses. Der Motorradlenker verletzte sich bei der Kollision lebensgef├Ąhrlich. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Von dem Unfall war auch ein weiterer PKW betroffen. Es entstand an allen beteiligten Fahrzeugen Sachschaden. Die Unfallermittlungen werden durch das Verkehrsunfallkommando gef├╝hrt.

